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رياضة

بالفيديو.. قندوسي يدعم رصيده من الأهداف في الدوري المصري

عمر سلامي
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بالفيديو.. قندوسي يدعم رصيده من الأهداف في الدوري المصري
ح.م
أحمد قندوسي

دعم الدولي الجزائري أحمد قندوسي رصيده من الأهداف مع ناديه سيراميكا كليوباترا، بمناسبة الجولة العشرين، من الدوري المصري.

وتمكن قندوسي من فتح باب التهديف في مباراة ناديه أمام نادي فاركو، في د37، بعدما تخلص من الرقابة، واستقبل كرة في منطقة العمليات حوّلها إلى الشباك.

ورفع أحمد قندوسي رصيده إلى 7 أهداف مع ناديه سيراميكا كليوباترا.

وفي المرحلة الثانية تمكن شكري نجيب من تعديل النتيجة لصالح فاركو، قبل أن يضيّع زميله رامي صبري فرصة ثمينة للخروج بالنقاط الثلاث، عندما أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

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