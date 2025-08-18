بالفيديو.. قوات الاحتلال تستهدف طفلة بصاروخ أثناء تعبئتها المياه

نشرت قناة “الجزيرة” مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف قوات الاحتلال طفلة فلسطينية بصاروخ استطلاع بشكل مباشر أثناء تعبئتها للمياه في جباليا شمال غزة.

ظهرت الطفلة وهي تتقدم بدلو ماء أبيض ثقيل محاولة الدخول به إلى مكان مدمر ولكن المسيرة الصهيونية لم تمهلها الوقت للوصول إلى وجهتها، فقذفتها بصاروخ جعلتها تختفي خلف دخان كثيف ليتقدم بعدها رجلان من الدفاع المدني لانتشال جثتها المتفحمة.

وأثار هذا المشهد المروع غضبا واستنكارا كبيرين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أجمعوا على أن الآلة الصهيونية المجرمة لا تفرق بين كبير وصغير وبين مقاوم ومدني.

في هذا السياق كتبت أم خليل: “وين الكلب الصهيوني الذي قال لمذيعة الجزيرة “نحن لم نقتل الاطفال في غـزة” أعيدوا استضافته وفرجوه المشهد، صاروخ لكل طفل فلسطيني يا عرب، علما أن هذه الصواريخ بمال العرب”.

وعلق ياسين ياسر غاضبا: “كل هذه المآسي التي لم يسبق لها مثيل لم تحرك دول التطبيع “المذاليل” المتصهينين المنافقين الخونة لسحب سفرائهم من تل أبيب، أي قلوب تمتلكون وإلى أي قوم تنتمون ؟!”.

وغرّد نادر حداد على منصة ” اكس”: “حقاً أننا نعيش في أحقر حقبة زمنية للمسلمين والعرب حقاً أمةً إذا ضربت بالنعال اشتكى النعال هكذا أُظلم ألا لعنة الله على كل متخاذل متواطئ مطبع”.

وأضاف: “يا أمة سلبت منها كرامتها وتاريخها ونخوتها وشرفها أيا أمة وهنت فهانت فديست تحت النعال حسبنا الله ونعم الوكيل في من جعل دماؤنا رخيصة”.