بالفيديو.. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل العشرات
أصيب 152 فلسطينياً على الأقلّ، واعتُقِل نحو 400، خلال مواجهات اندلعت بين المصلين في المسجد الأقصى وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت
المسجد الجمعة، بعد صلاة الفجر.
واستمرت عملية الاقتحام لساعات، فيما دعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة “للتوجه لنقاط الاحتكاك والتماس إسناداً لأهلنا في القدس، ورداً على انتهاكات الاحتلال بحق المصلين في المسجد الأقصى”.
مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدنس وسط صمت إسلامي وخذلان واضح. حسبنا الله ونعم الوكيل. pic.twitter.com/ersqK68RX7
— د.الشيخ عكرمة صبري (@DrEkrimasabri) April 15, 2022
لا حول ولا قوة الا بالله.. لعنة الله على اليهود ومن والاهم pic.twitter.com/vAMoUOvZW3
— Ahmad (@ahmadissssam) April 15, 2022
واقتحمت قوات الاحتلال، المسجد القبلي في ساحات المسجد الأقصى، واعتدت على المعتكفين فيه ونكّلت بهم، وشنّت حملة اعتقالات واسعة بين صفوفهم. كما اقتحم العشرات من عناصر شرطة الاحتلال، المصلى القبلي، بعد أن أمطروا من في داخله بقنابل الغاز، واعتدت قوات الاحتلال على المرابطين بالضرب المبرح واعتقلت أكثر من 80 منهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل ..#المسجد_الأقصى#اقتحام_رمضان pic.twitter.com/umTjIe3dhO
— د.الشيخ عكرمة صبري (@DrEkrimasabri) April 15, 2022
#اقتحام_رمضان#اقتحام_الاقصى_برمضان#لن_يمر_الاقتحام#القدس#فلسطين#FreePalestine pic.twitter.com/stW5SrzFF9
— Sara Abu Hussain𓂆🇵🇸 (@SaraKAbuHussain) April 15, 2022
من المواجهات التي اندلعت خلال تصدي الشبان الفلسطينيين لاقتحام قوات الاحتلال #المسجد_الأقصى فجر اليوم الجمعة #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/EsNFzgCFlt
— غزة برس-Gaza Press (@Gazapres) April 15, 2022
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها “تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها”.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس “المطلوب التدخل الفوري من كافة الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي على المسجد الأقصى حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة”.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على غزة “الاحتلال الإسرائيلي… يتحمل كل ما يترتب على ذلك”.
يعود جزء من أسباب تصاعد التوتر هذا العام لتزامن شهر رمضان مع الاحتفال بعيد الفصح لدى اليهود.