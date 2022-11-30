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بالفيديو.. قوات مكافحة كورونا في الصين تقتحم سوقا للخضر والفواكه!

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. قوات مكافحة كورونا في الصين تقتحم سوقا للخضر والفواكه!
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قوات مكافحة كورونا في الصين

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحام قوات مكافحة كورونا في الصين، سوقاً للخضر والفواكه، لإجبار محلاتها على الإغلاق. ضمن الإجراءات التي تتخذها البلاد للحدّ من تفشي الوباء.

في نفس السياق، دافعت الخارجية الصينية يوم الأربعاء، عن التدابير التي تنفذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. بعد عودة الإصابات إلى الارتفاع لمستويات قياسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان في تصريحه اليومي:”على الدول التي تنتقد الإجراءات الصينية بشأن كورونا، أن تهتم بتعاملها السيئ مع الوباء”.

وفرضت السلطات الصينية مطلع سبتمبر الماضي، حجرا منزليا على سكان مدينة تشنغدو البالغ عددهم 21 مليونا. بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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