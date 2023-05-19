بالفيديو: كائنات دقيقة تعيش على وجوهنا وتضع بيضها على المسام

أظهر مقطع فيديو بثته قناة “رحلة إلى العالم الصغير” الأمريكية على يوتيوب، كائنات دقيقة تعيش على وجوه البشر أثناء النوم وتتزاوج وتضع بيضها على المسام.

بدأ الأمر عندما اكتشف مصور الفيديو ومؤلف كتاب ” الجمال الخفي للعالم المجهري جميس فايس، بقعة سوداء على رأسه.

تبين أن هذه البقعة السوداء هي عثة “ديموداكس”، التي يقل طولها عن ملليمتر واحد ولها 8 أرجل صغيرة.

وحسب “كلينيك كليفلاند” الأمريكية، فإن العث نوعان مختلفان، النوع الاول يطلق عليه “الدويدية الجريبية” يسكن بصيلات الشعر لدينا ويأكل خلايا الجلد.

والنوع الثاني يُعرف باسم “الدويدية بريفيس “، حيث يعيش على وجوهنا وبالقرب من الغدد الدهنية لدينا، ويأكل الزيت الذي يٌفرز من جلد الإنسان.

وخلال النهار، يتسكع العث داخل مسامنا، وفي الليل، يبحث عن سوسات أخرى على وجوهنا للتزاوج معها.

وأوضح مضيف البرنامج، هانك جرين، أنه عندما ينتهي العث من عملية التزاوج، يعود إلى مسام الوجه ليضع بيضه.

وكشف جرين، إن الديموديكس البالغ، يضع حوالي 20 إلى 24 بيضة في بصيلات الشعر، وفي غضون ثلاثة إلى أربعة أيام يفقس الصغار.

أضاف: “تنتهي فترة حياته بعد بضعة أسابيع، وعند هذه النقطة سوف يتحلل العث الميت في بصيلاتك أو غددك الدهنية، مما يحول الجيوب الصغيرة من جلدك إلى مقابر صغيرة للعث”.،

قد يبدو الأمر مقلقا، إلا أن العث غير ضار ويوجد لدى الجميع تقريبا، وفق صحيفة “نيويورك بوست“.