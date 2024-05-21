بالفيديو.. كاتبة يابانية تتوج بجائزة أدبية وهي مرتدية الكوفية الفلسطينية

تداولت صفحات كثيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكاتبة يابانية وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية أثناء تتويجها بجائزة أدبية.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد حضرت الكاتبة اليابانية الشابة أوتا ستيفاني كانتو لحفل استلامها جائزة يوكيو ميشما اليابانية، عن روايتها إيدوري ميسكي مرتدية الكوفية وقميص عليه العلم الفلسطيني.

مرتدية الكوفية وقميص عليه علم فلسطين، حضرت الكاتبة اليابانية الشابة أوتا ستيفاني كانتو لحفل استلامها جائزة يوكيو ميشما اليابانية، واحدة من أعرق الجوائز الادبية في اليابان والتي فازت بها عن روايتها إيدوري ميسكي.

وفي لقاء مع الصحافة تحدثت عن مشاركتها في الاحتجاجات ضد الإبادة pic.twitter.com/yReUOK9SnM — 📚الكتبجي (محمد)📚 (@kotobji1) May 17, 2024

وفي لقاء مع الصحافة تحدثت عن مشاركتها في الاحتجاجات ضد الإبادة الجماعية في غزة، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا وثناء على نبل المشاعر وجمال المواقف.

يذكر أن الجائزة تأسست عام 1988 تخليداً لذكرى المؤلف يوكيو ميشيما وتهدف بشكل واضح إلى العمل الذي “يفتح آفاقًا جديدة لمستقبل الأدب”.

ويميل الفائزون بالجوائز إلى أن يكونوا أكثر إثارة للجدل والتجريب من الفائزين بجائزة أكوتاجاوا التقليدية ويتم منحها في نفس الحفل السنوي لجائزة ياماموتو شوجورو.