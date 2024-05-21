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جواهر

بالفيديو.. كاتبة يابانية تتوج بجائزة أدبية وهي مرتدية الكوفية الفلسطينية

جواهر الشروق
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بالفيديو.. كاتبة يابانية تتوج بجائزة أدبية وهي مرتدية الكوفية الفلسطينية

تداولت صفحات كثيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكاتبة يابانية وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية أثناء تتويجها بجائزة أدبية. 

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد حضرت الكاتبة اليابانية الشابة أوتا ستيفاني كانتو لحفل استلامها جائزة يوكيو ميشما اليابانية، عن روايتها إيدوري ميسكي مرتدية الكوفية وقميص عليه العلم الفلسطيني.

وفي لقاء مع الصحافة تحدثت عن مشاركتها في الاحتجاجات ضد الإبادة الجماعية في غزة، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا وثناء على نبل المشاعر وجمال المواقف.

يذكر أن الجائزة تأسست عام 1988 تخليداً لذكرى المؤلف يوكيو ميشيما وتهدف بشكل واضح إلى العمل الذي “يفتح آفاقًا جديدة لمستقبل الأدب”.

ويميل الفائزون بالجوائز إلى أن يكونوا أكثر إثارة للجدل والتجريب من الفائزين بجائزة أكوتاجاوا التقليدية ويتم منحها في نفس الحفل السنوي لجائزة ياماموتو شوجورو.

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