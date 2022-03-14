بالفيديو.. كاظم الساهر يشعل مواقع التواصل بعد غنائه رفقة حفيدتيه في لوس أنجلوس
أشعل الفنان العراقي كاظم الساهر، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو له وهو يغني على المسرح رفقة حفيدتيه.
ونشر الساهر على حسابه الرسمي في “تويتر”، فيديو له وهو يغني أغنية “عيد العشاق” مع حفيدتيه، خلال حفل في لوس أنجلوس.
#كاظم_الساهر مع حفيداته في حفل لوس أنجلوس – ١٢ مارس ٢٠٢٢ pic.twitter.com/91F3kDzGjU
— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) March 14, 2022
وتفاعل نشطاء من جمهور الفنان العراقي مع الفيديو، حيث علق الكثيرون على ظهور الحفيدتين، سناء وآية، معبرين عن فرحتهم وحبهم الكبير لـ”القيصر”.
القيصر وحفيداته سناء وايه في لحظة عائلية جميلة من الحفلة🤍#كاظم_الساهر_لوس_انجلوس pic.twitter.com/dq5GnePsD2
— 𝗚𝗼𝗿𝗴𝗲𝗼𝘂𝘀 𝗞𝗮𝗱𝗶𝗺 (@KadimNews) March 13, 2022
دخل المسرح مع حفيداته 🥺❤️❤️❤️❤️#كاظم_الساهر_لوس_انجلوس pic.twitter.com/yq1HCnfokS
— لطيفَة (@Latifella) March 13, 2022
وكان الفنان كاظم الساهر، أعلن عن جولته الغنائية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي 6 حفلات، افتتحها بحفلته في ولاية هيوستن.
حفلات #كاظم_الساهر في أمريكا وكندا pic.twitter.com/jtXrXmXN14
— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) March 7, 2022