بالفيديو.. كاظم الساهر يشعل مواقع التواصل بعد غنائه رفقة حفيدتيه في لوس أنجلوس

أشعل الفنان العراقي كاظم الساهر، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو له وهو يغني على المسرح رفقة حفيدتيه.

ونشر الساهر على حسابه الرسمي في “تويتر”، فيديو له وهو يغني أغنية “عيد العشاق” مع حفيدتيه، خلال حفل في لوس أنجلوس.

وتفاعل نشطاء من جمهور الفنان العراقي مع الفيديو، حيث علق الكثيرون على ظهور الحفيدتين، سناء وآية، معبرين عن فرحتهم وحبهم الكبير لـ”القيصر”.

وكان الفنان كاظم الساهر، أعلن عن جولته الغنائية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي 6 حفلات، افتتحها بحفلته في ولاية هيوستن.