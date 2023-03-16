بالفيديو.. كافالي يكشف عن القائمة المعنية بمواجهة “الخضر”

أعلن مدرب منتخب النيجر جون ميشال كافالي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمواجهة المزدوجة أمام الجزائر لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتحدث كافالي عن خياراته بخصوص القائمة، كما تحدث عن اللاعبين الغائبين وفي مقدمتهم قائد المنتخب يوسف أومارو أليو، المعروف بـ”بالي”.

وأكد كافالي بأنه وجه الدعوة لـ26 لاعبا، تحسبا لأي طارئ في ظل عدم الجاهزية التامة لبعض اللاعبين الموجودين في القائمة.

وشرع منتخب النيجر، بداية من يوم الأربعاء، بالتحضير لمواجهة الجزائر من خلال تربص تونس، الذي اقتصرت بدايته على اللاعبين المحليين فقط.

ويواجه المنتخب الجزائري النيجر يومي 23 و27 مارس الحالي، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات “كان” 2023 بكوت ديفوار.