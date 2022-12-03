بالفيديو.. كافاني يحطم شاشة “الفار” بعد إقصاء أوروغواي

أقدم مهاجم منتخب أوروغواي إدينسون كافاني، على دفع جهاز “الفار”، وإسقاطه أرضا، عقب الإقصاء المبكر لمنتخب بلاده من المونديال.

وخلال خروجه من أرضية ستاد الجنوب بمدينة الوكرة، متجها إلى غرف تغيير الملابس، قام كافاني بضرب جهاز “الفار” بيده، ليسقط مباشرة على الأرض، وسط ذهول من طاقم التحكيم، واللجنة المنظمة للمونديال.

وجاء غضب كافاني بسبب عدم احتساب ضربة جزاء له قبل نهاية لقاء غانا وأيضا عدم احتساب ضربة جزاء لصالح زميله داروين نونيز رغم مراجعة تقنية الفيديو.

ورغم فوز منتخب أوروغواي بثنائية نظيفة، على حساب غانا في الجولة الثالثة، إلا أنه ودّع المنافسة، بعدما تأهل منتخب كوريا الجنوبية بفارق الأهداف.