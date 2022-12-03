بالفيديو.. كافاني يحطم شاشة “الفار” بعد إقصاء أوروغواي
أقدم مهاجم منتخب أوروغواي إدينسون كافاني، على دفع جهاز “الفار”، وإسقاطه أرضا، عقب الإقصاء المبكر لمنتخب بلاده من المونديال.
وخلال خروجه من أرضية ستاد الجنوب بمدينة الوكرة، متجها إلى غرف تغيير الملابس، قام كافاني بضرب جهاز “الفار” بيده، ليسقط مباشرة على الأرض، وسط ذهول من طاقم التحكيم، واللجنة المنظمة للمونديال.
La selección de Uruguay quedó eliminada en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 a pesar de vencer a Ghana por 2 a 0 en el Estadio Al Janoub y tras el encuentro, las redes sociales captaron un momento de calentura de Edinson Cavani https://t.co/90F7zXdSgz pic.twitter.com/3l02yCzmXk
— EL PAÍS (@elpaisuy) December 2, 2022
وجاء غضب كافاني بسبب عدم احتساب ضربة جزاء له قبل نهاية لقاء غانا وأيضا عدم احتساب ضربة جزاء لصالح زميله داروين نونيز رغم مراجعة تقنية الفيديو.
شاهد اعتداء ادينسون #كافاني لاعب #الأوروغواي على جهاز الـ VAR بعد نهاية مباراة #غانا#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022@fifacom_ar pic.twitter.com/UxwsknK8tk
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
ورغم فوز منتخب أوروغواي بثنائية نظيفة، على حساب غانا في الجولة الثالثة، إلا أنه ودّع المنافسة، بعدما تأهل منتخب كوريا الجنوبية بفارق الأهداف.