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جواهر

بالفيديو.. كاميرا سرية تطيح بممرضة تحقن لقاح كورونا خارج الأذرع

جواهر الشروق
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بالفيديو.. كاميرا سرية تطيح بممرضة تحقن لقاح كورونا خارج الأذرع

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا رصدته كاميرا سرية داخل أحد مراكز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يظهر ممرضة وهي تحقن اللقاح في قطعة من القماش بدلا من الأذرع.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد ألقت الشرطة الإيطالية القبض على الممرضة البالغة من العمر 58 عاما والتي تعمل بمنطقة صقلية للاشتباه في اشتراكها في عملية تحايل تدعم معارضي التلقيح ضد كوفيد 19.

وتواجه الممرضة اتهامات بحقن زوجين يعارضان التطعيم، باستخدام الحقنة فقط دون استخدام القارورة التي تحتوي على اللقاح.

وشوهدت الممرضة في مقطع فيديو أمني وهي تفرغ حقنة كاملة في قطعة قماش، ثم تضع الحقنة في الجزء العلوي من ذراع شخص.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على ممرضة أخرى من نفس مركز التطعيم لتظاهرها بتطعيم 11 شخصا باستخدام طريقة مماثلة في ديسمبر 2021.

وأوضحت الشرطة أن من بين الذين تم تطعيمهم بهذه الطريقة عضو بارز في الحركة المحلية لمكافحة التطعيم.

وتواجه المرأتان تهمة سوء السلوك الرسمي وإصدار شهادات مزورة، من بين تهم أخرى.

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