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بالفيديو.. كريم بن زيمة يؤدي مناسك العمرة

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. كريم بن زيمة يؤدي مناسك العمرة

نشر لاعب الاتحاد السعودي، كريم بن زيمة، الإثنين، فيديو على حسابه الرسمي في “تويتر” وهو يؤدي مناسك العمرة.

وأرفق بن زيمة الفيديو الذي ظهر فيه وهو يرتدي ملابس الإحرام، بتعليق باللغة الفرنسية قال فيه: “الحقيقة الواحدة.. الحمد لله”.

يذكر أن نادي الاتحاد كان قد قدّم نجمه بن زيمة في حفل أسطوري أقيم على ملعب “الجوهرة” في جدة، بشهر جوان الماضي.

ووقع الاتحاد مع بنزيمة الذي فاز بـ25 بطولة مع ريال مدريد آخرها كأس الملك في الموسم الماضي، عقدا يمتد حتى 2026.

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