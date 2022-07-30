بالفيديو.. كسوة جديدة للكعبة مكونة من 850 كلغ من الحرير الخام

استُبدلت كسوة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، السبت، والتي تتكون من أربعة جوانب متفرقة وستارة الباب، وذلك بالتزامن مع حلول السنة الهجرية الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قامت السبت، باستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية، وذلك من خلال فريق عمل محدد من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث بدأ الفريق بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

وتم تركيب الكسوة الجديدة والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث رُفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفردها على الجنب القديم، وتثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب، بعد أن حُلّت حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها سقط الجنب القديم من أسفل وبقي الجنب الجديد، وتكررت العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن اكتمل الثوب، ثم بعدها وُزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.

وبدأت هذه العملية أولاً من جهة الحطيم، لوجود الميزاب الذي له فتحة خاصة به بأعلى الثوب، وبعد أن تُثبتت كل الجوانب تُثبتت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله، وبعد الانتهاء من ذلك وضعت الستارة التي احتاج وضعها إلى وقت وإتقان في العمل، وذلك بعمل فتحة تقدر بمساحة الستارة في القماش الأسود والتي تقدر بحوالي 3.30 أمتار عرضاً حتى نهاية الثوب، ومن ثم تم عمل ثلاث فتحات في القماش الأسود لتثبيت الستارة من تحت القماش، وأخيرًا ثُبتت الأطراف بحياكتها في القماش الأسود على الثوب.

وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديان يا منان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

ويبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، بالإضافة إلى 6 قطع و12 قنديلًا أسفل الحزام وأربع صمديات توضع في أركان الكعبة وخمس قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

وتستهلك الكسوة نحو 850 كلغ من الحرير الخام الذي صُبغ داخل المجمع باللون الأسود، و120 كلغ من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.

وزير الداخلية الجزائري يشارك في حياكة كسوة الكعبة

ويوم 8 مارس 2022، حظي وزير الشؤون الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود بشرف المشاركة في حياكة كسوة الكعبة الشريفة بمكة المكرمة. في أثناء زيارته الرسمية الأخيرة إلى السعودية.

وحسب ما نشرته رئاسة الحرمين الشريفين في حسابها على تويتر يوم 8 مارس الجاري. فقد استقبل بلجود من طرف مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. حيث شارك في أعمال حياكتها التي تجرى بشكل دوري.

زيارة بلجود إلى السعودية استمرّت 3 أيام، بدعوة من نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود آل سعود.

وحسب ما أفاد به بيان للداخلية، فقد بحث بلجود مع نظيره السعودي “سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

كما زار الوزير بلجود، معرض الدفاع العالمي الذي تحتضن فعالياته العاصمة السعودية الرياض.