بالفيديو.. كلاب آلية لحماية الحدود الأمريكية مع المكسيك

كشفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن تجارب استخدام روبوتات رباعية الأرجل على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

ويتم اختبار الروبوتات في أدوار تركز على المراقبة، فيما أكدت الوزارة أن التجارب كانت ناجحة ومستمرة، خاصة أن الحدود الجنوبية قد تكون مكانا غير مناسب لوجود الجنود والكلاب الحية.

ويزن الروبوت أو “الكلب الآلي” 32 كيلوجراما، ويبلغ طوله 76 سم، ويمكنه المشي مسافة تزيد على 12 كلم في 3 ساعات بشحن البطارية مرة واحدة، كما يمكنه التنقل بشكل مستقل أو عبر التحكم اليدوي، في بيئات مختلفة مثل الصحراء أو التضاريس الصخرية أو حتى السلالم.

واختُبرت الكلاب الآلية من أجل “الحراسة” في الهواء الطلق، حيث تقوم بشكل مستقل بدوريات في نقاط الطريق المحددة سابقا عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أثناء حمل الكاميرات وأجهزة الاستشعار، ولتفتيش عربات القطار، والتجول حول العربات وتحتها، واستكشاف المباني السكنية، بما في ذلك “سيناريو يحاكي مواجهة أفراد يحتمل أن يكونوا من الأعداء”.

يذكر أن بعض الحقوقيين والسياسيين انتقدوا استخدام هذه الآلات في المهام الشبيهة، خاصة التي تتضمن تفاعلا مع حالات إنسانية مثل موضوع اللاجئين، فيما تتجه الحكومة الأميركية لتحويل جهودها للحلول التكنولوجية مع توقف محاولات بناء الجدران، وفق موقع “ذا فيرج”.