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بالفيديو.. كلب رئيسة مولدوفا يهاجم الرئيس النمساوي

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. كلب رئيسة مولدوفا يهاجم الرئيس النمساوي

اعتذرت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، للرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، عن الحادث الذي تعرض له أثناء مداعبة الكلب، بساحة مبنى الإدارة الرئاسية.

واعتذرت ساندو، موضحة أن “الكلب أصبح خائفاً من وجود أعداد كبيرة من الأشخاص بالقرب منه”.

وذكرت صحيفة نمساوية أن رئيسة مولدوفا مايا ساندو أوضحت سبب قيام كلبها بعضّ الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين في اليوم السابق.

وكتبت الصحيفة النمساوية “إكسبرس”: “رئيسة جمهورية مولدوفا… اعتذرت على الفور عما حدث، وقالت: “كان هناك عدد كبير جدًا من الأشخاص”.

ووصل رئيس النمسا في زيارة عمل إلى كيشينيوف، الخميس. ووقع الحادث عندما كان الرؤساء يسيرون في باحة مبنى الإدارة الرئاسية المولدوفية. حاول فان دير بيلين مداعبة الكلب فعضّ يده.

وفي وقت لاحق، خلال لقاء مع رئيس برلمان الجمهورية إيغور غروسو، شوهد رئيس النمسا وعلى يده لزقة طبية.

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