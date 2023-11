بالفيديو.. كلب رئيسة مولدوفا يهاجم الرئيس النمساوي

اعتذرت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، للرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، عن الحادث الذي تعرض له أثناء مداعبة الكلب، بساحة مبنى الإدارة الرئاسية.

واعتذرت ساندو، موضحة أن “الكلب أصبح خائفاً من وجود أعداد كبيرة من الأشخاص بالقرب منه”.

وذكرت صحيفة نمساوية أن رئيسة مولدوفا مايا ساندو أوضحت سبب قيام كلبها بعضّ الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين في اليوم السابق.

وكتبت الصحيفة النمساوية “إكسبرس”: “رئيسة جمهورية مولدوفا… اعتذرت على الفور عما حدث، وقالت: “كان هناك عدد كبير جدًا من الأشخاص”.

Maia Sandu’s dog bit the Austrian president when he tried to pet it

The Moldovan President sheltered a stray dog, which had lost a leg in an accident. The dog, named Codrut, was probably frightened by a stranger and therefore bit Alexander van der Bellen’s finger. Sandu… pic.twitter.com/dOUdQn2NjW

