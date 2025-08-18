بالفيديو.. كلمات مجاهد كالسهام عن شارة التوحيد فوق رؤوس القسّام

نشر الإعلام العسكري للمقاومة الفلسطينية مقطع فيديو أظهر مجاهد من كتائب القسام وهو يتحدث عن شارة التوحيد التي يحملونها فوق رؤوسهم.

يظهر في المقطع المصور المجاهد القسامي وهو يشير إلى رأسه ويقول: “هذه شارة لا إله إلا الله محمد رسول الله، شرف أن ترفع على جبين كل مسلم في هذا الكون لأن أبناء المقاومة الفلسطينية الإسلامية الحرة المجيدة في غزة هم فقط من يرفعون لواء هذا الإسلام العظيم”.

ويضيف: “نقول للأمة جمعاء نحن حجة عليكم لا حجة لكم.. لا سامح الله من تخاذل ولا سامح الله من ترك غزة وحدها.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.