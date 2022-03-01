بالفيديو.. كلمات ومشاهد عنصرية ضد العرب في إعلام الغرب تفجر انتقادات حادة
فجرت كلمات ومشاهد عنصرية صادمة ومقيتة ضد العرب في الإعلام الغربي انتقادات واسعة، باعتبارها مهينة ومنافية للقيم الإنسانية.
وبحسب ما أفادت وكالة سبوتنيك فقد حاول بعض الإعلاميين ووسائل الإعلام الغربية اتباع أساليب غريبة وبعيدة عن المهنية والعمل الصحفي الأخلاقي.
واستخدم هؤلاء المحسوبون على الإعلام كلمات تخرج في سياقها عن المواثيق الأخلاقية الضابطة للعمل الصحفي حول العالم، بهدف استعطاف المشاهد الغربي.
واستهجن نشطاء في العالم العربي عنصرية الإعلام الغربي، ما أسفر عن جملة من الانتقادات اللاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
📣💥3⃣ثلاث مقاطع فيديو ظهر فيها كم هائل من العنصرية عبر الاعلام الغربي الاوربي في فرنسا و الأمريكي أيضا في تغطية الاحداث الجارية بأوكرانيا اتجاه شعوب دول مثل سوريا العراق أفغانستان وبالتأكيد أنا أعتبر نفسي معني بها .#الحرب_الروسية_الاوكرانية pic.twitter.com/4fCGvsX5bz
— صـــــــلاح (@mafihachk) February 27, 2022
📣💥4⃣ مذيع قناة الجزيرة الانجليزية في كلمات تنم عن عنصرية بشعة
“نعم هؤلاء مواطنون من الطبقة المتوسطة لا يشبهون اللاجئين القادمين من الشرق الاوسط أو شمال أفريقيا”#الحرب_الروسية_الاوكرانية pic.twitter.com/BJbxWZvxfs
— صـــــــلاح (@mafihachk) February 27, 2022
مراسل “سي بي إس نيوز”، قال خلال بث مباشر: “هذا ليس مكانا، مع الاحترام، مثل العراق أو أفغانستان أو سوريا، حيث نشهد نزاعات منذ عقود، هذا مكان حضاري نسبيا وأوروبا إلى حد ما”.
#اوكرانيا ليس #العراق أو #أفغانستان ليكون صراع محتدم بعد زحف الجيش الروسي تغيرت المعادله نشاهدعشرات الالاف يحاولون الهروب والبقية يخبئون في الملاجئ
مراسل شبكة سي بي إس نيوز #الحرب_الروسية_الاوكرانية #روسيا_واوكرانيا pic.twitter.com/bnbaaFgLYk
— صقرالعوالق (@saaaq_2007) February 27, 2022
هذا التصريح لقي موجة انتقادات من الأوكرانيين والعرب والأوروبيين أيضا، حيث اعتبر الأوكرانيين “حضاريين نسبيا” وأنهم “أوروبيين إلى حد ما”، الأمر الذي تسبب بغضب المواطنين في أوكرانيا وأوروبا.
سنعلمك من هم الشعوب غير المتحضرة..
هذا هو حساب مراسل سي بي أس نيوز الذي اعتبر أن شعوبنا متخلفة وتستحق مايحصل لها عكس الشعب الاوكراني ذو العيون الزرقاء. https://t.co/9VnMGcbSXr
— Rusly Almaliki 🇮🇶 رسلي المالكي (@RusslyA) February 28, 2022
وانتقدت وسائل إعلام عربية هذا الخطاب العنصري، لافتة أن بلاد العرب مهد الحضارات في العالم، حيث تتواجد آثار تعود لآلاف السنين تشهد على ذلك، مثل الأهرامات وتدمر وبابل وأول مقطوعة موسيقية في العالم بأوغاريت السورية.
مراسل سي بي إس نيوز: أوكرانيا ليست #العراق او #افغانستان#اوكرانيا #كييف #روسيا #عمون pic.twitter.com/06cOSN2Rhg
— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) February 27, 2022
وأكد مغردون في العالم العربي أن عدم الاستقرار في مناطقهم ليس سببه السكان، إنما سببه الاعتداءات الأمريكية المتكررة على بلدانهم بالمدمرات والطائرات.
واعطوا أمثلة بأحداث احتلال العراق وتدمير المنشآت في سوريا وسرقة الآثار في منطقة بلاد الرافدين والتي تعرض حاليا في المتحف الأوروبية وقصور الزعماء الأمريكيين “بلا خجل”.
في ذات السياق قالت مراسلة تعمل لصالح قناة “أن بي سي” الإخبارية الأمريكية: “بصراحة هؤلاء ليسوا لاجئين من سوريا، هؤلاء من أوكرانيا المجاورة، هؤلاء مسيحيون، إنهم بيض، إنهم يشبهون الأشخاص الذين يعيشون في بولندا”.
في قمة العنصرية كلمات تتلفضها
مذيعة قناة nbc الاخبارية الأمريكية هؤلاء ليسوا لاجئين من سوريا إنهم مسيحيون , إنهم بيض !!
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.#الحرب_الروسية_الاوكرانية
#روسيا_واوكرانيا#اوكرانيا #روسيا#عنصريه
#الحرب_الروسية_الاوكرانية pic.twitter.com/DnPBIXF3ym
— محمد حسين الحِبشي (ابو الزهراء) (@mt_i11) February 28, 2022
إثر ذلك أكد مغردون على أن هذه الكلمات تخرج عن أخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي، حيث لا يجب تجزئة المشاعر الإنسانية وحصرها بأفراد محددين أو ديانات محددة، لأن الإنسانة ليست حكرا على أي طائفة.
سقط القناع عن حضارتكم المزعومة.
في قمة العنصرية كلمات تتلفظها
مذيعة قناة nbc الاخبارية الأمريكية
هؤلاء ليسوا لاجئين سوريين
هؤلاء اوكرانيين مسيحيين،
هؤلاء بيض يشبهوننا👀!https://t.co/23xSLTDRGi
— عايشه الناجم الدوسري (@ayshaebr) March 1, 2022
واكدوا أن “الأطفال الذين قتلوا بضربات الطائرات الأمريكية وطائرات الناتو في البلدان العربية لم يكونوا على علم بأنهم مسلمون أيضا لقد كانوا أطفالا رضعا”.
أنهم أصحاب شعر اصفر وعيون زرقاء ليسوا كالسوريين كلمات تفضح حضارة قائمة على عنصرية فجة حتى فى اشد الأزمات اللهم عودة للاسلام
— د محمود القلعاوى (@alkalaawy) February 28, 2022
وقال مراسل “بي بي سي”، خلال بث مباشر: “اعذروني أنه أمر مؤثر بالنسبة لي عندما أرى أوروبيون ذوي شعر أشقر وعيونهم زرقاء يقتلون”، ما عتبره مغردون تبريرا بطريقة غير مباشرة لقصف وقتل المدنيين ذوي البشرة المخالفة في أفغانستان والعالم العربي وإفريقيا.
بعد عنصرية مراسل CBS..
مراسل BBC: استميحكم عذراً فما يحدث يثير المشاعر لأني أشاهد أطفال أوروبيين عيونهم زرقاء وشعرهم أشقر يُقتلون بصواريخ ومروحيات بوتن كل يوم. pic.twitter.com/KScapBSyfI
— إياد الحمود (@Eyaaaad) February 27, 2022