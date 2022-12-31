بالفيديو.. كلمة للرئيس تبون بمناسبة حلول العام الجديد 2023

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، كلمة متلفزة، هنأ فيها الجزائريين بحلول السنة الجديدة 2023.

وقال الرئيس تبون في تهنئته:”نودّع سنة 2022 بما حملته من أحداث وقرارات. ومن مؤشرات إيجابية، وتحسين للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بعزيمة كلّ الجزائريات والجزائريين”.

وأضاف:”ها هو يحلّ علينا عام جديد، نتمنّاه أفضل من العام الذي مضى. ونتمنى أن تتجسّد فيه آمال الشعب الجزائري برمّته، بمواصلة التغيير نحو الأفضل”.

متابعا يقول:”نتمنى أيضا أن تكون 2023 سنة تتسارع فيها الاستثمارات، وتتراكم فيها الخيرات. وأن ترتقي فيها بلادنا إلى مستوى أعلى”.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، قدّم الرئيس تبون تهانيه بحلول العام الجديد إلى أفراد الجيش، وأعوان أجهزة الدرك الوطني، والشرطة، والحماية المدنية، والجمارك.

كما هنّأ الرئيس بذات المناسبة، رجال ونساء قطاع الصحة. حيث قال في تغريدته:”لكم منّي كل التقدير دائمًا وأبدًا”.