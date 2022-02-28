بالفيديو.. كلينتون تكشف من دون قصد كيف دعمت إدارة أوباما الربيع العربي!
كشفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، من دون قصد كيف دعمت إدارة باراك أوباما المحتجين خلال “الربيع العربي” عام 2011.
وقالت كلينتون في مقابلة مع تلفزيون “أم أس إن بي سي” أن بلادها بإمكانها أن تدعم المحتجين في أوكرانيا مثل ما فعلت خلال “الربيع العربي”.
اعتراف #هيلاري_كلينتون بالهجمات السبرانية في الربيع العربي وتطالب بتكرارها مع #روسيا_واوكرانيا
هذا هوا مخطط الغرب pic.twitter.com/YI0F3W8H8v
— الجلاد (@besoo91100) February 28, 2022
وحثت المتخصصين في الهجمات الإلكترونية على مهاجمة المؤسسات الروسية من أجل تقويضها، بالقول: “لقد فعلنا بعضاً من ذلك خلال الربيع العربي عندما كنت وزيرة للخارجية”.
هيلاري كلينتون تعترف عن دون قصد أن إدارة أوباما قامت بهجمات سيبرانية (إلكترونية) لدعم ثورات “الربيع العربي” وتدعو بايدن لفعل نفس الشيء ضد روسيا أرجو أن يسمع حكامنا هذا الكلام وألا يمر مرور الكرام . pic.twitter.com/9nbQ3UY8l2
— Nayef Aljarba (@nayefaljarba) February 27, 2022
وأضافت إن تقارير وردت تفيد بأن Anonymous، وهي مجموعة من المتسللين اخترقت التلفزيون الروسي، وأشارت: “أعتقد أن محبي الحرية، والذين يتقبلون أسلوب حياتنا يعتمدون كذلك على من ينادون بالحرية، ومن المحتمل أنهم يقدمون دعماً سيبرانياً لمن نزل إلى الشارع في روسيا.”
وتابعت:” اليوم نرى الروس في الشارع. فهم لا يريدون الحرب في أوكرانيا، ثمة قرابات عائلية وروابط بين الروس والأوكرانيين. أرى أننا نستطيع الحصول على الأمرين، فما أود الدعوة إليه هو دعم حكومي ودعم غير حكومي”.
وقالت إن الهجمات الإلكترونية يمكن أن تستخدم لإحباط الجهود الروسية لقمع المحتجين، بالإضافة إلى الحرب الإلكترونية.
كذلك شجعت الولايات المتحدة على مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرب المعلومات عن طريق إيصال المعلومات الدقيقة للروس.
واستعرضت تجربة البث الإذاعي الأمريكي من أوروبا واوضحت:” في سابق الأيام كانت إذاعة أوروبا الحرة تبث معلومات دقيقة في منازل الروس، وعلينا بذل أقصى ما في وسعنا بواسطة الإنترنت لتكرار الأمر”.
وأضافت: “سيجد بوتين صعوبة جمة في السيطرة على الأمر. والمعلومات التي تصل إلى روسيا عما يفعله بوتين فعلاً في هذا العدوان المتعسف على أوكرانيا، قد يشد عزيمة الناس. وأعتقد أن علينا أن نفعل الأمر على حد سواء عن طريق الحكومة وبواسطة أفراد يملكون القدرة على القيام بذلك”.