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بالفيديو.. كلينتون تكشف من دون قصد كيف دعمت إدارة أوباما الربيع العربي!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. كلينتون تكشف من دون قصد كيف دعمت إدارة أوباما الربيع العربي!

كشفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، من دون قصد كيف دعمت إدارة باراك أوباما المحتجين خلال “الربيع العربي” عام 2011.

وقالت كلينتون في مقابلة مع تلفزيون “أم أس إن بي سي” أن بلادها بإمكانها أن تدعم المحتجين في أوكرانيا مثل ما فعلت خلال “الربيع العربي”.

وحثت المتخصصين في الهجمات الإلكترونية على مهاجمة المؤسسات الروسية من أجل تقويضها، بالقول: “لقد فعلنا بعضاً من ذلك خلال الربيع العربي عندما كنت وزيرة للخارجية”.

وأضافت إن تقارير وردت تفيد بأن Anonymous، وهي مجموعة من المتسللين اخترقت التلفزيون الروسي، وأشارت: “أعتقد أن محبي الحرية، والذين يتقبلون أسلوب حياتنا يعتمدون كذلك على من ينادون بالحرية، ومن المحتمل أنهم يقدمون دعماً سيبرانياً لمن نزل إلى الشارع في روسيا.”

وتابعت:” اليوم نرى الروس في الشارع. فهم لا يريدون الحرب في أوكرانيا، ثمة قرابات عائلية وروابط بين الروس والأوكرانيين. أرى أننا نستطيع الحصول على الأمرين، فما أود الدعوة إليه هو دعم حكومي ودعم غير حكومي”.

وقالت إن الهجمات الإلكترونية يمكن أن تستخدم لإحباط الجهود الروسية لقمع المحتجين، بالإضافة إلى الحرب الإلكترونية.

كذلك شجعت الولايات المتحدة على مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرب المعلومات عن طريق إيصال المعلومات الدقيقة للروس.

واستعرضت تجربة البث الإذاعي الأمريكي من أوروبا واوضحت:” في سابق الأيام كانت إذاعة أوروبا الحرة تبث معلومات دقيقة في منازل الروس، وعلينا بذل أقصى ما في وسعنا بواسطة الإنترنت لتكرار الأمر”.

وأضافت: “سيجد بوتين صعوبة جمة في السيطرة على الأمر. والمعلومات التي تصل إلى روسيا عما يفعله بوتين فعلاً في هذا العدوان المتعسف على أوكرانيا، قد يشد عزيمة الناس. وأعتقد أن علينا أن نفعل الأمر على حد سواء عن طريق الحكومة وبواسطة أفراد يملكون القدرة على القيام بذلك”.

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