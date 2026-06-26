بالفيديو.. كوت ديفوار تحقق انتصارها الثاني وتعبر إلى الدور الـ32

فاز منتخب كوت ديفوار على كوراساو بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم 2026.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، خلف المنتخب الألماني الذي أنهى دور المجموعات بالخسارة أمام الإكوادور.

وتأهل منتخب الإكوادور إلى الدور المقبل، بعدما حقق فوزا تاريخيا مهما على ألمانيا بهدفين لهدف واحد.

ورفع منتخب إكوادور رصيده إلى 4 نقاط، ليحقق التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه.

وتقدم المنتخب الإيفواري في د7 عن طريق نيكولاس بيبي، وهو أسرع هدف في تاريخ المنتخب بكأس العالم.

وتمكن نفس اللاعب في الدقيقة 64 من إضافة الهدف الثاني له وللمنتخب.