بالفيديو.. كيت ميدلتون تظهر براعتها في العزف على البيانو

تفنّنت كيت ميدلتون بإظهار براعتها في العزف على البيانو، حسب مقطع تمّ تداوله على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تصدّرت أميرة ويلز حديث رواد الشبكات، بعد ظهورها في فيديو أدت خلاله مقطوعة موسيقية على البيانو، أشرف عليها الملحنان والموسيقيان كوجو صموئيل وجو رايس.

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يُظهر الفيديو، الذي تم تصويره داخل غرفة الرسم القرمزي في قلعة وندسور، ليتم بثه ضمن العرض الافتتاحي لمسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجين” لهذا العام، مهارة كيت بالعزف على البيانو.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

ويعتبر الفيديو جزء مقتطعا من فيديو طويل لأوركسترا “كالوش” الأوكرانية، التي فازت بـ”يوروفيجن” العام الماضي، والتي أدت أغنيتها الفائزة “ستيفانيا” إلى جانب مواهب بريطانية عالمية ابتداءً من الملحن الإنجليزي أندرو لويد ويبر انتهاءً بمغنية الراب البريطانية- النيجيرية مس بانكس.

واختارت دوقة كامبريدج لظهورها فستانًا أزرق “وان شولدر”، تميَّز بقماشه الحريري وتنورته المنفوشة بطريقة انسيابية.

يُشار إلى أن المغنية السويدية “لورين” هي من حصدت الفوز في مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” لعام 2023؛ لأدائها المبهر لأغنية “تاتو”.

ويعتبر فوز المغنية هو الفوز الثاني لها في مسابقة “يوروفيجن”، كما يعد الفوز السابع لبلادها السويد.

ويذكر أن لورين، البالغة من العمر 39 عامًا، ذات أصول مغربية، واسمها الكامل لورين زينب نورا التلهوي.