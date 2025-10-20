بالفيديو.. كيف نفّذ اللصوص سرقتهم في متحف اللوفر الأشهر في العالم؟

خلال 7 دقائق وفي وضح النهار

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطعا مصورا قيل إنه توثيق للطريقة التي اتبعها اللصوص في سرقة متحف اللوفر الفرنسي، الأشهر في العالم.

وبحسب التقارير الواردة في هذا الشأن فإن اللصوص لم يحتاجوا سوى 7 دقائق لإنهاء السرقة في مشهد يحاكي أفلام هوليوود، حيث استخدموا المصعد للوصول إلى نافذة المتحف الواقعة على ضفة نهر السين، فحطموها وسرقوا مجوهرات ثمينة، قبل أن يتمكنوا من الفرار.

والأحد، أعلن متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، غلق أبوابه أمام الزوار بعد وقوع حادث سرقة داخل أروقته، في وضح النهار، حيث كتبت وزيرة الثقافة رشيدة داتي، على منصة “إكس”: “وقعت سرقة هذا الصباح عند افتتاح متحف اللوفر”.

وأضافت: “لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، أنا في الموقع مع موظفي المتحف والشرطة”.

وأصدرت وزارة الثقافة الفرنسية قائمة بقطع المجوهرات المسروقة، وهي تشمل قطعًا نادرة من مجوهرات العائلة الملكية والإمبراطورية الفرنسية: – تاج من طقم الملكة ماري أميلي والملكة هورتنس.

– عقد من طقم الياقوت للملكة ماري أميلي والملكة هورتنس.

– قرطان من طقم الياقوت للملكة ماري أميلي والملكة هورتنس.

– عقد من الزمرد من طقم الإمبراطورة ماري لويز.

– زوج من أقراط الزمرد من طقم الإمبراطورة ماري لويز.

– بروش على شكل حافظة ذخائر مقدسة.

– تاج الإمبراطورة أوجيني (تم العثور عليه).

– بروش كبير على شكل فيونكة من أزياء الإمبراطورة أوجيني.

ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تمكن اللصوص، وهم ملثمون بالكامل، من الوصول إلى المتحف الواقع على ضفة نهر السين، حيث كانت تجري أعمال بناء، واستخدموا مصعدا لنقل البضائع للوصول مباشرة إلى الغرفة المستهدفة في معرض أبولو.

ويتابع نحو 60 محققا من فرقة مكافحة الجريمة التابعة للشرطة القضائية في باريس، والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، التحقيق في السرقة التي طالت حليا “لا تقدّر بثمن”.

وأفادت المدعية العامة للجمهورية الفرنسية في باريس، لور بيكو، بأن منفذي السرقة أربعة رجال كانوا “ملثمين” وفروا على درجات نارية، وأكدت أن البحث جار عنهم. بينما تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد بأن السلطات ستعثر “على المسروقات وسيحال الفعلة على القضاء”.