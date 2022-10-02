بالفيديو.. لاعبتا كرة سلة تتعاركان بالأيدي وتتبادلان اللكمات في بث مباشر!
تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لاعبتين في كرة السلة وهما تتشاجران بالأيدي وتتبادلان اللكمات.
وقالت تقارير صحفية إن لاعبتين في فريق مالي لكرة السلة خاضتا عراكا شرسا في المنطقة المختلطة خلال بث مباشر على الهواء مع إحدى اللاعبات الصربيات بخصوص مجريات المباراة.
لكمات متبادلة وشجار بالأيدي.. لاعبتا كرة سلة بعراك في بث مباشر بعد خسارة فريقهما https://t.co/gSpmTnlu8d pic.twitter.com/Irf6d9vQ9n
— Liga Cups (@LigaCups) September 28, 2022
وأضافت التقارير أن الشجار وقع بعد هزيمة فريق مالي أمام صربيا في كأس العالم للسيدات المقام في مدينة سيدني بأستراليا بين 22 سبتمبر لغاية الأول من شهر أكتوبر المقبل 2022.