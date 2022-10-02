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بالفيديو.. لاعبتا كرة سلة تتعاركان بالأيدي وتتبادلان اللكمات في بث مباشر!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. لاعبتا كرة سلة تتعاركان بالأيدي وتتبادلان اللكمات في بث مباشر!

تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لاعبتين في كرة السلة وهما تتشاجران بالأيدي وتتبادلان اللكمات.

وقالت تقارير صحفية إن لاعبتين في فريق مالي لكرة السلة خاضتا عراكا شرسا  في المنطقة المختلطة خلال بث مباشر على الهواء مع إحدى اللاعبات الصربيات بخصوص مجريات المباراة.

وأضافت التقارير أن الشجار وقع بعد هزيمة فريق مالي أمام صربيا في كأس العالم للسيدات المقام في مدينة سيدني بأستراليا بين 22 سبتمبر لغاية الأول من شهر أكتوبر المقبل 2022.

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