بالفيديو.. لاعبو الأهلي يحتجّون على “الفيفا” و”الكاف” برمي ميداليات رابطة الأبطال

عبّر لاعبو النادي الأهلي المصري لكرة القدم، عن احتجاجهم على الاتحادين الدولي والقاري للُّعبة، عبر رمي ميداليات نهائي رابطة أبطال إفريقيا، الذي توّج فيه الوداد المغربي باللقب.

وفاز الوداد البيضاوي المغربي على الأهلي المصري بثنائية نظيفة، في مقابلة نهائي رابطة الأبطال التي أقيمت على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء نفسها.

وكان الأهلي المصري قد أبدى اعتراضه على إقامة النهائي في المغرب، على الرغم من تمثيل فريق مغربي في الدور ما قبل الأخير المنافسة، لكن الاتحاد الإفريقي لم يستجب لذلك.

وعندما حانت لحظة تسليم ميداليات وصيف البطل للاعبي الأهلي، قام اللاعبون بنزع ميدالياتهم مباشرة بعد استلامها، وسط ذهول رئيس الاتحاد الدولي جيان انفانتينو.

كما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام لاعب الأهلي عمرو السولية، برمي ميداليته على أرض الملعب قبل مغادرته إلى غرف تغيير الملابس.

الأهلي المصري يُفشل مخطط الكاف.. ويقبل لعب النهائي بالمغرب

في 17 ماي 2022، علمت “الشروق” من مصادر مقربة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن مؤامرة كانت تطبخ في الخفاء لمعاقبة نادي الأهلي المصري من سنتين إلى أربع سنوات، في حال رفضه إجراء نهائي رابطة الأبطال، المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء في 30 ماي الجاري، على الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر أمام الوداد المغربي، غير أن النادي المصري يكون قد حسم موقفه وسيلعب المباراة النهائية في التاريخ المحدد من طرف هيئة موتسيبي.

وبحسب مصدر “الشروق”، فإن قرار الكاف بإجراء النهائي في موعده قرار غير قابل للنقاش، خاصة وأن الهيئة الإفريقية، تجد نفسها في مأزق أمام الممولين الرئيسيين للكاف، وأمام الكنفدراليات الأخرى، وحتى أمام الفيفا… نفس المصدر أضاف أن إدارة النادي الأهلي تلقت مراسلة رسمية من الكاف تخبرها بموعد النهائي القاري الذي سيقام بالمغرب.

وكانت إدارة الأهلي المصري وبعد تفكير كبير قد قررت، إجراء المباراة النهائية على أي ملعب داخل القارة يختاره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، انطلاقا من قيمة النادي وتاريخه مع اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية كآخر الحلول.

السنغالي ندياي والكونغولي وندالا مرشحان لإدارة النهائي

كما كانت إدارة النادي المصري قد تقدمت بشكوى عاجلة للمحكمة الرياضية الدولية، تطلب فيها إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في نفس الملعب للعام الثاني على التوالي، لعدم توفير العدالة وتكافؤ الفرص، غير أن الكاف قد حسمت موقفها وأكدت أن المباراة ستلعب في وقتها.

إلى ذلك، أكدت مصادر صحفية أن الكاف قد تعيّن الحكم الزامبي جاني سيكازوي، أو الغامبي باكاري بابا غاساما للمواجهة التي ستجمع بين النادي الأهلي ونادي الوداد في ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، وهو تعيين يثير الكثير من الجدل، خاصة حول غاساما الذي ارتكب في الآونة الأخيرة أخطاء كثيرة، حيث كان وراء إقصاء المنتخب الجزائري من نهائيات كأس العالم2022، وسوء تحكيمه لنصف نهائي كأس الكاف بين أورولندو بيراتس الجنوب افريقي والأهلي الليبي، حيث حرم الليبيين من بلوغ نهائي كأس الكاف.

مصدر “الشروق” أكد أن الأهلي المصري ينتظر بفارغ الصبر الكشف عن هوية الحكم المعين لإدارة النهائي، وقد تراسل الكاف وترفض تعيين غاساما الذي أصبح محل شكوك من معظم الاتحادات الإفريقية، وقد تسند مهمة المقابلة النهائية إلى أحد الحكمين ماجويت ندياي من السنغال وجان جاك ندالا من الكونغو.