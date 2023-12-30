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رياضة

بالفيديو.. لاعبو “الخضر” يصنعون الحدث في الداربي وتضامن كبير مع عطال

عمر سلامي
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بالفيديو.. لاعبو “الخضر” يصنعون الحدث في الداربي وتضامن كبير مع عطال
ح.م
لاعبو المنتخب الوطني

صنع لاعبو المنتخب الوطني الحدث خلال تواجدهم بملعب 5جويلية رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي، لمتابعة الداربي الكبير بين المولودية والاتحاد.

وظهر لاعبو “الخضر” الذين تنقلوا إلى ملعب 5 جويلية، على الشاشة العملاقة لملعب 5 جويلية، وسط تفاعل كبير من أنصار اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر.

وعبرت الجماهير الحاضرة، عن تضامنها الكبير مع يوسف عطال، لحظة ظهوره على الشاشة العملاقة.

ورددت الجماهير عبارة “الله أكبر.. يوسف عطال” في خطوة تؤكد تضامن الجماهير الجزائرية مع اللاعب، ودعمها المطلق له من أجل تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها.

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