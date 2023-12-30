بالفيديو.. لاعبو “الخضر” يصنعون الحدث في الداربي وتضامن كبير مع عطال

صنع لاعبو المنتخب الوطني الحدث خلال تواجدهم بملعب 5جويلية رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي، لمتابعة الداربي الكبير بين المولودية والاتحاد.

وظهر لاعبو “الخضر” الذين تنقلوا إلى ملعب 5 جويلية، على الشاشة العملاقة لملعب 5 جويلية، وسط تفاعل كبير من أنصار اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر.

أهازيج الجماهير الجزائرية الحاضرة بملعب 5 جويلية مع لاعب المنتخب الوطني يوسف عطال : ” الله أكبر…يوسف عطال ” 👏🏼 هذوا هما أبناء #الجزائر 🇩🇿#YoucefAtal#Algerie pic.twitter.com/XGI25P4E5r — ᴀʟɢᴇ́ʀɪᴇɴɴᴇ ²¹³🇩🇿 (@Bonoise23Dz) December 29, 2023

وعبرت الجماهير الحاضرة، عن تضامنها الكبير مع يوسف عطال، لحظة ظهوره على الشاشة العملاقة.

ورددت الجماهير عبارة “الله أكبر.. يوسف عطال” في خطوة تؤكد تضامن الجماهير الجزائرية مع اللاعب، ودعمها المطلق له من أجل تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها.