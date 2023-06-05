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رياضة

بالفيديو.. لاعبو الريال يودعون القائد بن زيمة بطريقة خاصة

عمر سلامي
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بالفيديو.. لاعبو الريال يودعون القائد بن زيمة بطريقة خاصة
أرشيف
كريم بن زيمة

ودّع لاعبو ريال مدريد، بعد مواجهة أتلتيك بيلباو، القائد كريم بن زيمة وباقي الزملاء المغادرين، بطريقة خاصة.

وبعد نهاية مباراة الجولة الأخيرة من الليغا، ذهب لاعبو النادي الملكي إلى منتصف الملعب، وقاموا بوداع القائد كريم بن زيمة، وماركو أسينسيو، وماريانو دياز، وإيدين هازارد برفعهم عاليا في الهواء.

وقام لاعبو ريال مدريد بوداع خاص للراحلين عن النادي، حيث رفعوا كل لاعب ورموه في الهواء.

وانتهت مباراة أتلتيك بيلباو بالتعادل بهدف لمثله، وسجل هدف التعادل للريال كريم بن زيمة، ليرفع النادي الملكي رصيده إلى
78 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الليغا.

اتحاد جدة السعودي يتفق مع بن زيمة

أكدت تقارير إعلامية سعودية، أن نادي اتحاد جدة توصل إلى اتفاق مع كريم بن زيمة للتوقيع على عقد يمتد لموسمين.

وكشفت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، أنّ رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع بن زيمة في صفقة انتقال قياسية .

وأفادت القناة توصل نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، إلى اتفاق مع بنزيمة على توقيع عقد يمتد لموسمين.

وربطت وسائل إعلام إسبانية بن زيمة بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية حيث تلقى عرضا مغريا .

وذكرت الصحف الإسبانية أن بن زيمة تلقى عرضاً من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.

من جهة أخرى، كشف خبير الانتقالات الصحفي فابريزو رومانو أن الإعلان الرسمي لنادي الاتحاد السعودي عن صفقة بن زيمة، قد يكون الأربعاء المقبل.

ريال مدريد يعلن رسميا رحيل بن زيمة

وأعلن ريال مدريد الإسباني، رحيل مهاجمه كريم بن زيمة، بعد مسيرة دامت 14 سنة مع النادي.

وقال نادي ريال مدريد في بيان له عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”: ” اتفق نادي ريال مدريد لكرة القدم وقائده كريم بن زيمة على إنهاء وقته الرائع الذي لا يُنسى كلاعب في النادي”.

وأضاف: “يود ريال مدريد أن يُظهر امتناننا للاعب الذي يعد بالفعل أحد أعظم أساطيرنا”.

وتابع ريال مدريد في بيانه: “انضم كريم بنزيمة إلى نادينا في عام 2009 ، وهو يبلغ من العمر 21 عامًا فقط ، وكان لاعباً أساسياً في هذا العصر الذهبي لتاريخنا. خلال المواسم الأربعة عشر التي مثل فيها شارتنا وقميصنا، فاز بـ 25 لقبًا ، وهو رقم قياسي لأي لاعب في ريال مدريد: 5 كؤوس دوري أبطال أوروبا، 5 كؤوس عالمية للأندية ، 4 كؤوس سوبر أوروبية ، 4 بطولات ، 3 كؤوس ملك. و 4 كؤوس السوبر الإسباني.

وأكد النادي الإسباني في الأخير، أن كريم بن زيمة سيتم تكريمه الثلاثاء بحصور الرئيس بيريز، في حفل سيقام بمدينة ريال مدريد الرياضية.

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