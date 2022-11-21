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رياضة

بالفيديو.. لاعبو منتخب إيران يمتنعون عن أداء النشيد الوطني في مونديال قطر

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. لاعبو منتخب إيران يمتنعون عن أداء النشيد الوطني في مونديال قطر
أرشيف
لاعب إيراني

امتنع لاعبو منتخب إيران لكرة القدم، عن ترديد كلمات النشيد الوطني لبلادهم، في مقابلتهم الأولى بمونديال قطر أمام منتخب إنجلترا.

وحسب ما نقلته رويترز، فقد قرر اللاعبون الامتناع عن أداء كلمات النشيد، “تعبيرا عن دعمهم للاحتجاجات”، التي اندلعت في إيران، بعد مقتل شابّة في مركز للشرطة.

وكان قائد الفريق إحسان حاج صفّي، قد عبّر بشكل علني عن دعمه للمتظاهرين في إيران، في تصريح سابق له قبل المباراة.

وقال حاج صفّي:”علينا أن نتقبل أن الأوضاع في بلادنا ليست صحيحة، وأن شعبنا ليس سعيداً”. وأضاف:”نحن هنا، لكن هذا لا يعني أننا لا ينبغي أن نكون صوتهم، أو ألا نحترم احتجاجاتهم”.

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