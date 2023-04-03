بالفيديو.. لاعب إيطالي يمنح المغربي أمرابط فرصة الإفطار

منح لاعب فيورنتينا لوكا رانييري، زميله المغربي سفيان أمرابط فرصة الإفطار خلال مباراة الفريق ضد مضيفه إنتر ميلان في الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

وادعى رانييري الإصابة، في الوقت بدل الضائع، وقبل نحو 4 دقائق من انتهاء المباراة التي تزامنت مع أذان المغرب، وقع رانييري على الأرض، دون أن يلمسه أحد من الفريق الخصم، وبدأ يلوّح للطاقم الطبي لتلقي العلاج.

واستغل أمرابط الفرصة وتوجه إلى الخط، حيث أفطر، بشرب الماء، وتناول.

ولا يقر الدوري الإيطالي إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين الصائمين بالإفطار الذي يحين وقته أحيانا أثناء المباريات.