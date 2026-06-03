بالفيديو.. لاعب السنغال يحرج لقجع برقصة طريفة بعد التتويج بكأس إفريقيا

توّج منتخب السنغال لأقل من 17 سنة، بكأس إفريقيا لهذه الفئة، عقب الفوز في المباراة النهائية على تنزانيا بركلات الترجيح 4 مقابل 3.

ورقص أحد لاعبي منتخب السنغال أمام رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع رقصة طريفة، أعلن من خلالها انتصار الكرة السنغالية مرة أخرى، وبنفس الملعب الذي توج فيه رفقاء ساديو ماني بكأس إفريقيا 2025.

وانتشر مقطع فيديو للاعب السنغال وهو يرقص، أمام لقجع قبل أن يتوجه إليه ويصافحه.

ويبدو أن بيدق النظام المغربي لا يمر بفترة زاهية على مستوى النتائج، بعدما تحولت ملاعب البلد المستضيف لأغلب البطولات الغفريقية، إلى قاعة أفراح للسنغاليين.

و تبخر حلم لقجع في التتويج بكأس إفريقيا 2025، ثم تضييع نادي الجيش الملكي لكأس رابطة أبطال إفريقيا، أمام صان داونز، “هرب” من لقجع لقبا آخرا وهو كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وأقصي المنتخب المغربي في نصف النهائي على يد السنغال، ولم يتمكن من إحراز المركز الثالث، بعدما انهزم في المباراة الترتيبية أمام مصر، بثنائية نظيفة.