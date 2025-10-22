بالفيديو.. لاعب بافوس القبرصي يتحصل على أسرع بطاقة حمراء في تاريخ دوري الأبطال

تحصل لاعب فريق بافوس القبرصي جواو كوريا على أسرع بطاقة حمراء في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وتلقى الجناح جواو كوريا بطاقة حمراء في الدقيقة الرابعة، وتحديدًا عند الثانية 3:03، من مباراة ناديه أمام كايرات ألماتي الكازاخستاني، ليصبح أسرع طرد في تاريخ البطولة.

وكسر اللاعب كوريا الرقم السابق المسجّل باسم الأوكراني أولكسندر كوتشر لاعب شاختار دونيتسك، الذي طُرد في الدقيقة 3:59 أمام بايرن ميونيخ عام 2015.

ويأتي الفرنسي فاليريان إسماعيل ثالثًا في القائمة بعد طرده في الدقيقة 5:52 عام 2004، في مباراة إنتر ضد فيردر بريمن.