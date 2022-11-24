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رياضة

بالفيديو.. لاعب كاميروني مع سويسرا يسجل ويرفض الإحتفال

عمر سلامي
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بالفيديو.. لاعب كاميروني مع سويسرا يسجل ويرفض الإحتفال

رفض لاعب المنتخب السويسري، ذي الأصول الكاميرونية، بريل ايمبولو، الاحتفال بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى الأسود، إحتراما لهم.

وتمكن ايمبولو من توقيع الهدف الأول في مباراة سويسرا والكاميرون في د57، لكنه رفض الاحتفال احتراما لأصوله الكاميرونية.

وصرح لاعب موناكو الفرنسي قبل المباراة: “إذا سجّلت (هدفا)، فسأحاول عدم الاحتفال. لكن كرة القدم هي رياضة المشاعر. إذا احتفلت، فلن يكون ذلك ضد بلدي الأم. ولكن لأنني أريد الفوز”.

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