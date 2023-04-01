بالفيديو.. لاعب مغربي يتعرض لحادث مروّع في بلجيكا

تعرّض المغربي سفيان كيين، لاعب فريق أود لوفين البلجيكي لكرة القدم، لحادث سير مروّع، نُقل على إثره إلى المستشفى.

وذكر موقع “إتش إل إن” البلجيكي أن لاعب الخط الوسط كان يقود سيارته بسرعة تجاوزت 200 كيلومتر في الساعة، مساء الخميس.

وأكد الموقع البلجيكي، أن كيين البالغ من العمر 25 عاما، فقَدَ السيطرة على السيارة في طريق يُسمح فيه بالقيادة بسرعة لا تتجاوز 90 كيلومترا في الساعة.

ووثقت كاميرات مراقبة الطرق الحادث المروّع، في بلدة “فليمال”، وحسب مقطع الفيديو، فإن سيارة كيين تجاوزت الحاجز الجانبي للطريق، وطارت في الهواء مسافة طويلة، قبل أن تخترق جدارا تابعا لصالة رياضية.

ونُقل كيين إلى مستشفى جامعة لييغ وهو واع، لكنه مصاب بعدة كسور، في حالة صحية مستقرة.

وأصدر نادي أود لوفين بيانا رسميا حول الحادثة قال فيه: “علمنا بالحادث الخطير الذي وقع لسفيان كيين من لييغ، يود الرئيس التنفيذي بيتر ويليمز تقديم المزيد من المعلومات حول الموقف”.

وأضاف: “نقل سفيان كيين إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى، حيث يجري المزيد من الفحوصات، ومن حسن الحظ لا يوجد خطر على حياته، ولا يوجد أشخاص مصابون ولا مركبات متضررة”.