بالفيديو.. لاعب مغمور يفوز بجائزة بوشكاش

فاز البرازيلي غيليرمي مادروغا، بجائزة بوشكاش المقدمة لأجمل هدف في عام 2023، خلال حفل توزيع جوائز “ذا بيست” الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء الاثنين في لندن.

وجاء هدف مادروجا، في شباك نوفوريزونتينو، في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، بعد مقصية مميزة من مشارف منطقة الجزاء، سكنت المرمى بطريقة أذهلت كل من في الملعب.

وتفوق هدف مادروجا، على هدف جوليو إنيسيسو لصالح برايتون أمام مانشستر سيتي، وهدف نونو سانتوس لصالح سبورتنغ لشبونة البرتغالي أمام بوافيستا، وغيرها من الأهداف.

جائزة FIFA #بوشكاش لأجمل هدف لعام 2023 من نصيب غيليرمي مادروغا pic.twitter.com/T89ceQKQu2 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) January 15, 2024

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن الفائزين بجوائز “الأفضل”، حيث فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة أفضل لاعب، والتي اعتبرت مفاجأة كبيرة، نظرا لترشيح النجم النرويجي أيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بقوة للجائزة، كما فاز مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب.