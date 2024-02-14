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رياضة

بالفيديو.. لاعب هال سيتي يذهل الجماهير بهدف خارق

عمر سلامي
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بالفيديو.. لاعب هال سيتي يذهل الجماهير بهدف خارق
ح.م
جايدن فيلوجين يسجل هدفا خارقا

سجل لاعب هال سيتي، جايدن فيلوجين هدفا خارقا، أشعل به وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب مئات الجماهير بأن يترشح الهدف لجائزة أفضل هدف بالعام.
وخلال مباراة بين ناديي هال سيتي وروثرهام، لحساب دوري الدرجة الأولي الإنجليزي، أشعل الجناح الإنجليزي الشاب، جايدن فيلوجين، المدرجات، بهدف رائع قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

وانتشر الهدف بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كونه أحد أجمل الأهداف هذا العام.

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