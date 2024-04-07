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رياضة

بالفيديو.. لاعب وست هام يسجل هدفا عالميا من ركلة ركنية

عمر سلامي
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بالفيديو.. لاعب وست هام يسجل هدفا عالميا من ركلة ركنية
ح.م
مسجل هدف الفوز جيمس وارد براوز

قاد جيمس وارد براوز فريقه وست هام يونايتد، للفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعته بنادي ولفرهامبتون، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وأبقى وست هام بفضل الفوز المحقق أمام ولفرهامبتون بهدفين لهدف، على حظوظه  في التأهل للدوري الأوروبي .

وعندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، تحصل وست هام على ركلة ركنية في الدقيقة 85، نفذها وارد براوز بطريقة مباشرة نحو الشباك، باغتت حارس مرمى ولفرهامبتون .

وتفاعل الحساب الرسمي لنادي وست هام على منصة “إكس” مع فيديو الهدف الجميل الذي سجله وارد براوز، وأعاد نشره وعلق عليه: “هدف من الركنية” مرفقا تدوينته برمز يعبر عن الدهشة.

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