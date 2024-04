بالفيديو.. لاعب وست هام يسجل هدفا عالميا من ركلة ركنية

قاد جيمس وارد براوز فريقه وست هام يونايتد، للفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعته بنادي ولفرهامبتون، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وأبقى وست هام بفضل الفوز المحقق أمام ولفرهامبتون بهدفين لهدف، على حظوظه في التأهل للدوري الأوروبي .

وعندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، تحصل وست هام على ركلة ركنية في الدقيقة 85، نفذها وارد براوز بطريقة مباشرة نحو الشباك، باغتت حارس مرمى ولفرهامبتون .

Ward-Prowse bends one in from the corner 🤯 pic.twitter.com/Sn4UBzHfSp

— West Ham United (@WestHam) April 6, 2024