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رياضة

بالفيديو.. لاعب يفقد الوعي بعد تسجيله هدفا في الدوري الإيطالي

عمر سلامي
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بالفيديو.. لاعب يفقد الوعي بعد تسجيله هدفا في الدوري الإيطالي
ح.م
سقوط لاعب روما سيتي

سقط لاعب روما سيتي، جيانلوكا كورفينو، فاقدا للوعي بعد تسجيله هدافا في شباكه فريق تيرمولي 1920، خلال مباريات دوري الدرجة الرابعة الإيطالي.

وحدث ذلك خلال المباراة التي جمعت بين فريقي تيرمولي 1920 وروما سيتي، والتي انتهت بفوز الفريق الزائر بنتيجة 2-4.

وأنهى اللاعب جيانلوكا كورفينو، هجمة مرتدة بتسديدة متقنة، قبل أن ينهار فاقدا للوعي، مما تسبب في حالة من الذعر بين الحاضرين.

وتم إسعاف اللاعب في الملعب، ليقوم المدرب باستبداله مباشرة بعد ذلك.

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