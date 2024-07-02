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جواهر

بالفيديو.. لبؤات الجيش الجزائري يصنعن الحدث في استعراض القوة والتحمل

جواهر الشروق
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بالفيديو.. لبؤات الجيش الجزائري يصنعن الحدث في استعراض القوة والتحمل

صنعت لبؤات الجيش الجزائري الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو تصفيق الرئيس تبون لهن في استعراض القوة والتحمل، الذي أقيم، الثلاثاء، بأكاديمية شرشال بمناسبة تخرج الدفعات العسكرية.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر من خلالها الشابات المنتميات للجيش الوطني الشعبي وهن يحملن الأثقال ويبارزن الرجال في استعراض وصفه الكثيرون بالمبهر، وهو إن دل على شيء حسبهم فإنما يدل على قوة حفيدات بن بوعلي ولالة نسومر.

وأشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، صباح الاثنين بالأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين”، على مراسم تخرج الدفعة الخامسة والخمسين (55) من التكوين الأساسي والدفعة السابعة عشر (17) من التكوين العسكري القاعدي المشترك، والدفعة الثامنة(08) لضباط دورة الماستر، وذلك تتويجا لحفلات التخرج السنوية للدفعات بمؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

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