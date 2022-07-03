بالفيديو.. لبناني يعرض كليته للبيع لعلاج زوجته

أعلن رجل لبناني عن عرض كليته للبيع لتسديد تكاليف علاج زوجته المصابة بأمراض خطيرة.

وعبر فيديو مصور تداولته العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال المواطن اللبناني خليل عدنان الدغيلي إنه يعرض كليته للبيه لعلاج زوجته المتواجدة في المستشفى في حالة حرجة.

وتعود تفاصيل القصة إلى نحو شهرين حين دخلت زوجة المعني إلى المستشفى لوضع مولودتها ليكتشف الأطباء أن وضعها الصحي سيء للغاية فهي تعاني من التهاب حاد بالدم ومرض كرون المزمن.

ويقول زوج المريضة أن علاجها هو عبارة عن أدوية تحقن لمدة 3 أشهر بقيمة 400 دولار كل شهر، ثم حقن لمدة 3 أشهر أيضاً قيمة كل حقنة 1500 دولار”. وهو ما دفعه لعرض كليته للبيع لتأمين المبلغ الكلي للأدوية

وأشار إلى أنه “في حال لم تتلق العلاج سيتم إخضاعها لعملية استئصال للمصران الغليظ مما سيشكل عائقا كبيرا لحياتها في المستقبل خصوصا انها لم تتخطى الـ 22 عاماً”.