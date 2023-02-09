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الجزائر

بالفيديو.. لحظات مؤثرة لعنصر إنقاذ جزائري بعد اخراج طفل تركي من تحت الأنقاض

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. لحظات مؤثرة لعنصر إنقاذ جزائري بعد اخراج طفل تركي من تحت الأنقاض
ح.م
جانب من تدخلات فرق الإنقاذ الجزائرية

منذ أن ضرب الزلزال المدمر تركيا وسوريا، يتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفديوهات المؤثرة لعمليات الإنقاذ، كان من ضمنها لحظة اخراج رجل الحماية المدنية الجزائرية لطفل من تحت الركام.

وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت الحماية المدنية فيديو يظهر أحد أفراد فريق الإنقاذ تحت الأنقاض وهو يحاول اخراج طفل صغير تركي.

وعقب دخوله تحت الأنقاض بدأ عون الحماية في التكلم مع الطفل محاولا طمأنته قائلا “ هيا وليدي، هيا عمري، هيا حبيبي، أعطيني يدك”.

وبعد إخراجه معافى من تحت الركام، قام عون الإنقاذ بحضن الطفل وتقبيله، وأجهش بالبكاء متؤثرا بالموقف. ليطلب منه باقي الفريق تسليم الطفل إلى والده.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا مع مقطع الفيديو، منوهين برباطة جأش عون الحماية المدنية الجزائري وكذا إحساسه المرهف وإنسانيته.

سفيرة تركيا بالجزائرماهينور أوزديمير غوكتاس قامت هي الأخرى بنشر الفيديو عبر صفحتها الرسمية معبرة عن شكرها للجزائريين .

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