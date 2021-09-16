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جواهر

بالفيديو.. لحظة انتحار فتاة في أشهر مول بمصر

جواهر الشروق
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بالفيديو.. لحظة انتحار فتاة في أشهر مول بمصر

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، مقطعا مصورا يوثق لحظة انتحار فتاة في أشهر مول بمصر.

وشهد مول سيتي ستارز نصر بالقاهرة في مصر، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس حادثا بشعا، حيث فوجئ رواد المول بصوت سقوط فتاة من الأدوار العليا ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف غموض الحادث.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المول لرصد تحركات الفتاة قبل سقوطها لكشف ملابسات الحادث وللتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

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