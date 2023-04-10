بالفيديو.. لحظة طعن إمام مسجد أثناء صلاة الفجر بأمريكا

وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لحظة طعن إمام مسجد عمر بن الخطاب في مدينة باترسون الأمريكية.

وبحسب ما أفاد موقع “northjersey” فقد تعرض الإمام سيد نقيب، البالغ من العمر 65، الأحد، للطعن أثناء سجوده، بينما كان يؤم المصلين فجرا.

وكان حوالي 200 شخص يؤدون الصلاة في ذلك الوقت، وقال مسؤولون في تصريحات صحفية إن المهاجم لم يكن من بين الجالية التي تتردد على المكان، لكنه شوهد في المسجد من قبل.

ونقل الإمام إلى المشفى لعلاجه من جروحه، في حين جرى القبض على الجاني واسمه “شريف زوربا” ويبلغ من العمر 32 عاما، والذي لم تعرف عن دوافعه بعد.

ووجهت إلى زوربا تهمة الشروع في القتل من الدرجة الأولى، ومن المقرر أن يمثل لأول مرة أمام المحكمة بعد ظهر اليوم الاثنين، وفقا لمكتب المدعي العام في مقاطعة باسيك.

وأوضح شقيق إمام المسجد، عبد النقيب، أن أخاه قد تعرض للطعن مرتين، في حين أكد المتحدث باسم المسجد أن الواقعة كانت “حادثًا منفردًا”، ناسبا الفضل في نجاة الإمام إلى التصرف السريع من قبل المصلين الذين قبضوا عل المتهم خلال محاولته الفرار.

وأكد المتحدث: “من المهم أن نجتمع معًا لدعم بعضنا البعض وإدانة جميع أشكال الكراهية والعنف”.

وزاد: “أشجع الجميع على التواصل مع بعضهم البعض من أجل الدعم المعنوي والنفسي، والعمل من أجل خلق بيئة آمنة ومرحبة لجميع الذين يدخلون المسجد.. أنا واثق من أنه بالحب والتفاهم والاحترام، سيخرج مجتمعنا بأكمله من هذا أقوى من أي وقت مضى”.

من جانبه، أكد رئيس بلدية باترسون، أندريه صايغ الذي زار الإمام المصاب في المستشفى: “نحن نقدر جهود أولئك الذين تمكنوا من القبض على المعتدي هنا، ونريد أيضًا طمأنة الأسرة، والمصلين في المسجد، بأنه سيكون هناك اهتمام إضافي من الشرطة”.

وتابع: “هذا هو أقدس شهر عند المسلمين، نريد أن نؤكد أن سلامة وأمن الذين يأتون للصلاة هي أولوية بالنسبة لنا وأننا نأخذ هذا الوضع على محمل الجد”.