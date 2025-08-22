بالفيديو.. لحظة مؤثرة لطفلة جزائرية تتمكن من المشي بفضل الخبرة المصرية

تمكّنت طفلة جزائرية تحمل اسم “ماريا” من المشي لأول مرة دون مساعدة، بفضل الخبرة المصرية في مجال العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي للحالات العصبية المعقدة.

ماريا، التي كانت تعاني من شلل دماغي وضمور في المخيخ، وصلت إلى مصر غير قادرة على الحركة، حيث بدأت رحلة علاج دامت 5 أشهر بأحد مراكز القاهرة، لتعود إلى الجزائر وهي تسير على قدميها بثبات وابتسامة أمل لا تُنسى، وفقا للمصري اليوم.

ووثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام وتداوله رواد شبكات التواصل الاجتماعي، لحظة وداع الطاقم الطبي للطفلة الجزائرية، حيث تم تشكيل ممر شرفي لها، لتسير بخطى مترددة أولًا، ثم واثقة، وسط تصفيق ودموع فرح من الأطباء والمرافقين.

في ذات السياق، أكد الدكتور أحمد هلال، رئيس الفريق الطبي المشرف، أن علاج ماريا بدأ في فرعهم الطبي بالجزائر، قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة لاستكمال البرنامج التأهيلي المتخصص.

ومع الوقت، تم الاستغناء عن الجبائر ووسائل المساعدة تدريجيًا، إلى أن أصبحت ماريا قادرة على المشي دون دعم.

وتعليقا على الفيديو الجميل قال نشطاء إن قصة ماريا تُبرز روح التعاون العربي في أسمى صورها، حيث اجتمعت الخبرة المصرية والثقة الجزائرية لإعطاء الطفلة فرصة اكتشاف العالم بخطواتها الأولى وابتسامتها الصادقة.