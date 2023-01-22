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بالفيديو.. لعمامرة يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. لعمامرة يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس
ح.م
لعمامرة في ليبيا

حلّ وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يوم الأحد بالعاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب.

وجاءت زيارة العمل التي يجريها لعمامرة إلى ليبيا، بدعوة من نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، الرئيسة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وحسب بيان للوزارة، فقد أجرى الوزير لعمامرة “مباحثات ثنائية مع السلطات العليا الليبية، قبل أن يشارك في أشغال الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب، الذي تم تنظيمه بالعاصمة طرابلس”.

واستقبل لعمامرة في مستهلّ زيارته، من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي. حيث نقل له تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مجددا التزامه بصفته رئيس القمة العربية الحالية بالعمل على تعزيز التضامن مع دولة ليبيا الشقيقة.

 كما عقد لعمامرة لقاءًا ثنائياً مع نظيرته الليبية، تطرق خلاله الطرفان إلى العلاقات الأخوية الجزائرية-الليبية وآفاق تعزيزها. إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد القاري.

“وشكّل الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، فرصة للنقاش والتبادل حول متابعة وتنفيذ قرارات قمة نوفمبر بالجزائر. فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحة العربية”، يضيف البيان.

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