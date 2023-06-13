بالفيديو.. لقاء مؤثر بين شقيقتين مسنتين بعد فراق سنوات

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو جميل وثق لقاء مؤثرا بين شقيقتين مسنتين بعد فراق دام لسنوات طويلة.

ووثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في العراق ما شهده اللقاء بين الحاجة تركية وشقيقتها الحاجة نوير من ترحيب كل منهما بالأخرى بالأحضان والقبلات.

وبكت الحاجة تركية وهي أكبر معمرة في منطقة الأنبار حين رأت أختها تدخل عليها لتطلب منها الأخيرة عدم البكاء، ثم بدأت في عتابها وسؤالها عن سبب غيابها عنها، وتبادلا أطراف الحديث، لتطبع أخيرا قبلة على خدها.

وقال نشطاء أن الأخوة لا تقدر بثمن وأن الأخ هو السند ولا يعوه الزمن، مشددين على ضرورة صلة الرحم والحرص على عدم الجفاء.