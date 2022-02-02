بالفيديو.. لقجع أمام القضاء المغربي بسبب نكسة كان الكاميرون

قرر محامي مغربي رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بعد نكسة الكاميرون.

وأوضح المحامي فيصل أومرزوق في لقاء صحفي مع موقع “بديل المغربي” أن ميزاينة الجامعة تضاهي ميزانية المنتخبات الأوروبية الكبيرة لكن المنتخب المغربي لم يحقق إلا الفشل رغم الأموال الطائلة التي صرفت عليه.

ودعا المحامي المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق قضائي حول طريقة صرف أموال الجامعة المغربية لكرة القدم.

وقال المحامي “إن المتعارف عليه أن رئاسة الاتحادات الكرة تكون مستقلة عن الحكومات لكن لقجع رئيس الجامعة وفي نفس الوقت عضو في الحكومة في منصب وزير منتدب لـوزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، والغريب أنه هو من يمول الجامعة المغربية بقرار منه”.

وكانت عدة وسائل إعلامية قد رفعت مطالب لاستقالة لقجع والمدرب وحيد خليلوزيتش من العارضة الفنية لأسود الأطلس بعد نكسة الكاميرون وأوضحت أن عقد المدرب مع الجامعة المغربية يوجد فيه بند بفسخ العقد المبرم بين الطرفين في حالة فشل البلوغ إلى الدور نصف النهائي، وهو ما لم ينجح المدرب البوسني فيه.

صحيفة ليكيب: حارس مصر صفع رئيس الاتحاد المغربي

ويوم 31 جانفي 2022، كشفت صحيفة ليكبيب الفرنسية أن حارس منتخب مصر صفع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع عقب نهاية مباراة الفريقين.

وأرجع صحفي ليكيب الفرنسية ايرفي بينو المتواجد في الكاميرون، سبب الشجار الذي حدث بين لاعبي المنتخبين المصري والمغربي بعد نهاية المباراة إلى تعرض رئيس الإتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع للصفع على يد الحارس الرابع للمنتخب المصري.

كما أوضحت أن لاعبي المنتخبين اشتبكوا في غرفة تغيير الملابس، بسبب صفعة وجهها الحارس المصري الرابع محمود أحمد إلى فوزي لقجع.

وفقًا لإيرفي بينو، ربما لم يكن حارس المرمى المصري يعرف من هو الشخص الذي صفعه.