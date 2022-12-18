بالفيديو.. لقجع يقع في المحظور ويصف الحكم القطري بـ”النذل”

وصف رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم ، الذي أدار المباراة الترتيبية بين المغرب وكرواتيا، بالنذل.

ورصدت عدسات الكاميرا فوزي لقجع، وهو يوجه بعض الكلمات إلى حكم المباراة الترتيبية القطري عبد الله الجاسم على هامش تسليم ميداليات المركز الثالث في مونديال قطر.

ويبين مقطع الفيديو، وصف لقجع للحكم القطري، بالنذل، كما تتبع لقجع الحكم، بنظراته حتى بعد مغادرته منصة التتويج.

وأثار تصرف لقجع مع الحكم عبد الرحمن الجاسم، موجة غضب، خاصة من الجماهير القطرية، التي عبرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائها من رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم.

واعترض لاعبو المغرب على حكم المباراة الترتيبية، القطري عبد الله الجاسم بعد نهاية اللقاء.

كما دخل أشرف حكيمي في ملاسنة مع رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، عقب المواجهة.

وفاز منتخب كرواتيا على نظيره المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وحسم المركز الثالث في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت على ستاد خليفة الدولي.