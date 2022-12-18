بالفيديو.. لقجع يقع في المحظور ويصف الحكم القطري بـ”النذل”
وصف رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم ، الذي أدار المباراة الترتيبية بين المغرب وكرواتيا، بالنذل.
ورصدت عدسات الكاميرا فوزي لقجع، وهو يوجه بعض الكلمات إلى حكم المباراة الترتيبية القطري عبد الله الجاسم على هامش تسليم ميداليات المركز الثالث في مونديال قطر.
ويبين مقطع الفيديو، وصف لقجع للحكم القطري، بالنذل، كما تتبع لقجع الحكم، بنظراته حتى بعد مغادرته منصة التتويج.
رئيس الاتحاد المغربي يصف الحكم عبدالرحمن الجاسم بـ “Bâtard” وتعني بالفرنسية “وغد” !!! pic.twitter.com/XgnlriUnpo
— شؤون قطرنا 🇶🇦 (@Qattar_Affairs) December 17, 2022
وأثار تصرف لقجع مع الحكم عبد الرحمن الجاسم، موجة غضب، خاصة من الجماهير القطرية، التي عبرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائها من رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم.
للتوضيح لمن سأل عن اللقطة ( الغير محترمة ) في المنصة ..
هنا ⬇️ رئيس الاتحاد المغربي “فوزي لقجع” يصف الحكم القطري المتميز عبدالرحمن الجاسم بـ “Bâtard” وتعني بالفرنسية “وغد” !#المغرب_كرواتيا#كأس_العالم_2022_قطر pic.twitter.com/tDWM9TO034
— KHALED SAUD 🇸🇦 (@KHALED__SAUD_) December 18, 2022
واعترض لاعبو المغرب على حكم المباراة الترتيبية، القطري عبد الله الجاسم بعد نهاية اللقاء.
كما دخل أشرف حكيمي في ملاسنة مع رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، عقب المواجهة.
وفاز منتخب كرواتيا على نظيره المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وحسم المركز الثالث في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت على ستاد خليفة الدولي.