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رياضة

بالفيديو.. لقطة طريفة لعوار خلال مباراة روما وفروزينوني

عمر سلامي
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بالفيديو.. لقطة طريفة لعوار خلال مباراة روما وفروزينوني
ح.م
حسام عوار يقوم بإسعاف حكم المباراة

تسبب الدولي الجزائري حسام عوار في إصابة الحكم تيو ماركيتي الذي أدار مواجهة فريقه روما أمام ضيفه فروزينوني ضمن منافساتالجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

واصطدم حسام عوار بعد دخوله بديلا بدقائق فقط بالحكم، ليتسبب بسقوطه أرضية الميدان.

وأُصيب الحكم تيو ماركيتي بتشنج عضلي،بعدما دفع عوار عن غير قصد من الخلف، ليحاول بعدها اللاعب إسعافه.

وفاز روما بثنائية نظيفة على ضيفه فروزينوني، ليعود بذلك إلى سكة الانتصارات، ورفع نادي الذئاب رصيد ه إلى 8 نقاط ليحتل المركز الـ12 مؤقتا.

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