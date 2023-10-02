بالفيديو.. لقطة طريفة لعوار خلال مباراة روما وفروزينوني

تسبب الدولي الجزائري حسام عوار في إصابة الحكم تيو ماركيتي الذي أدار مواجهة فريقه روما أمام ضيفه فروزينوني ضمن منافساتالجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

واصطدم حسام عوار بعد دخوله بديلا بدقائق فقط بالحكم، ليتسبب بسقوطه أرضية الميدان.

بعد التصادم مع حسام عوار.. إصابة حكم المباراة أبوظبي الرياضية 1 Premium#روما_فروزينوني#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ep4399X4Sm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 1, 2023

وأُصيب الحكم تيو ماركيتي بتشنج عضلي،بعدما دفع عوار عن غير قصد من الخلف، ليحاول بعدها اللاعب إسعافه.

وفاز روما بثنائية نظيفة على ضيفه فروزينوني، ليعود بذلك إلى سكة الانتصارات، ورفع نادي الذئاب رصيد ه إلى 8 نقاط ليحتل المركز الـ12 مؤقتا.