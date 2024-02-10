بالفيديو.. لهذا السبب تخفي الفنانة زينة توأمها عن الجمهور!

لطالما تساءل جمهور الفنانة المصرية زينة عن السبب الذي يجعلها تخفي توأمها زين الدين وعز الدين ولا تسمح بظهورهما إعلاميا أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال نشطاء إن زينة كانت حريصة منذ ولادتهما على عدم انتشار أي صورة لهما، إذ في عز معركتها القانونية مع والدهما الفنان أحمد عز، عمدت لإخفائهما داخل المحكمة بالبطانيات.

وبحلول الفنانة ضيفةً على برنامج “الراديو بيضحك”، الذي تقدّمه المذيعة فاطمة مصطفى عبر إذاعة الراديو 9090، كشفت سبب إبعادها نجليها عن مواقع السوشيال ميديا المختلفة، مؤكدةً أنها تحاول طوال الوقت الحفاظ على خصوصيتهما.

وأوضحت خلال اللقاء أنها غير مطالبة بإظهار أبنائها، ولا تحب هذا الأمر، خاصة أن الأبناء “حساسين تجاه الحسد ومثل هذه الأمور”.

وأضافت: “أنا بجاهد أن ولادي ميتصوروش غصب عني، وإن هما أساساً عايزين يظهروا، قولتلهم كريستيانو معاه فلوس تصرف على الكومباوند اللي ساكنين فيه، ولكن ابنه معندهوش تليفون، فأنا بحاول طول الوقت أقلّل من الحاجات اللي دخلت بوّظت حياتنا”.

وأكدت زينة أنها تحرص على حضّ الآباء والأمهات على توعية أبنائهم بالقضية الفلسطينية، وهو ما جعلها تُعلن عن ذهاب نجليها عز الدين وزين الدين الى جمعية الهلال الأحمر والمشاركة في تجهيز المساعدات لأهالي قطاع غزة، وذلك رغم حرصها على عدم إظهارهما على السوشيال ميديا.

وخلال الزيارة طلبت زينة من أبنائها التبرع والمساهمة في تنفيذ الصناديق الخاصة بالتبرعات كي ينقلوا هذه التجربة إلى أصدقائهم والمحيطين بهم.

وقتها تعمدت زينة أن يظهر التوأم في الفيديو الخاص بالزيارة، ولكنها أخفت وجهيهما، وظهر التوأم بظهره، وكانت هي تمسك بذراع ابنها، لكنه أصيب بكسر في ذراعه بعد الزيارة، وفق حديثها.

وأكدت أن خوفها على توأمها زين الدين وعز الدين يحرمها من أمور كثيرة، خاصة أنها لا تستطيع الخروج معهما خوفا من قيام أحد بتصوير توأمها، معتبرة أن الجمهور ليس له الحق إلا في عملها، بعيدا عن حياتها الشخصية.

يُذكر أن مسلسل القضايا والنزاعات بين أحمد عز وزينة ممتد منذ عام 2014 بعدما حصلت زينة على أحكام قضائية عدة بإثبات نسب طفليها والخلع من عز.