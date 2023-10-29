بالفيديو.. لهذا السبب تمنت صاحبة رائعة “شدوا بعضكم” لو كانت طيرا!

في أحدث ظهور لها على شاشة الجزيرة مباشر تمنت المسنة الفلسطينية، صاحبة رائعة “شدوا بعضكم يا أهل فلسطين” لو كانت طيرا.

وقالت حليمة الكسواني (أم العبد)، التي اجتاحت أغنيتها عن فلسطين شبكات التواصل الاجتماعي خلال العام 2022 واستمرت في الانتشار بشكل لافت أوصلها ذروة الشهرة، إن النصر سيكون حليف المقاومة الفلسطينية.

وأضافت في تصريحاتها للجزيرة مباشر مع تأزم الأوضاع في غزة: “إن شاء الله ربنا معانا، والله ينصر قادة المقاومة وعلى رأسها حركة حماس”.

وأكدت العجوز التي تسكن مخيم الزرقاء في الأردن، أن الأيام الماضية كانت عصيبة عليها، فلم تأكل ولم تشرب بشكل طبيعي، بسبب العدوان على غزة وسقوط الشهداء، داعية أهالي غزة إلى البقاء صامدين وثابتين في أراضيهم، والانتظار حتى الانتصار على إسرائيل وأمريكا.

وأعربت عن أملها في تمكن أهل غزة بعد انتهاء المحنة من الذهاب إلى القدس والمسجد الأقصى، مؤكدة بأنها لا تنساهم بالدعاء أبدا، وتتمنى أن تكون في غزة وتنال الشهادة، مضيفة: “يا ريتني طير أطير وأشوف شو بيعملوا”.

وعبّرت المسنة التي هجرت من بلدة “بيت إكسا” شمال غربي القدس المحتلة، وبقيت روحها معلقة بالقطاع النازف، عن رفضها السلام مع إسرائيل، ودعت أهالي غزة للصمود والبقاء في أرضهم.

ويضم الأردن نحو 13 مخيما للاجئين الفلسطينيين، بدأ إنشاؤها عام 1950 بعد تهجير العصابات الصهيونية للفلسطينيين من قراهم وبلداتهم والاستيلاء عليها وقتل المقاومين من الرجال وطرد النساء والأطفال وكبار السن خارج فلسطين.

يذكر أن حليمة اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل عام، وهي فلسطينية ولدت عام 1938 وتبلغ من العمر 85 عامًا، عاصرت نكبة فلسطين عام 1948.

وبين أحاديثها المتنوعة، تُغني “أم العبد” لفلسطين أغنيتها المشهورة مؤخّرا:

شدّوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم

ما ودَّعتكم، رحلت فلسطين، ما ودعتكم

على ورق صيني لأكتب بالحبر على ورق صيني

يا فلسطينِ، عَ اللي جرى لك يا فلسطينِ