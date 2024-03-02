بالفيديو.. لهذا السبب تم رمي عارضات أزياء بالقمامة في ميلانو!

كشفت تقارير إخبارية سبب رمي الحاضرين للقمامة على عارضات الأزياء خلال أسبوع الموضة في مدينة ميلانو الإيطالية، بعد انتشار فيديو العرض الغريب.

وقالت صحف محلية إن علامة Avavav التجارية قررت تسليط الضوء على إحدى المشكلات الاجتماعية، ونظّمت عرضا غريبا للأزياء، قام فيه الحاضرون برشق العارضات بالقمامة.

وخلال أسبوع الموضة في ميلانو قرر القائمون على العلامة الشهيرة توزيع دلاء مليئة بالقمامة على الحاضرين قبل عرض الأزياء، وطلبوا من الناس رمي العارضات بالقمامة.

وأشار مؤسسو العلامة التجارية إلى أنهم ومن خلال هذا العرض الغريب “أرادوا تسليط الضوء على مشكلة ملحة، هي العنف النفسي في شبكات التواصل الاجتماعي”.

وأيضا “تذكير الناس بأهمية أن يكونوا إنسانيين في عصر الكارهين والروبوتات والأشخاص الذين ينتقدون الآخرين من وراء الشاشات عبر الإنترنت”.

وبحسب شهود عيان فإن الحضور شعروا ببعض الارتباك في البداية، ولكنهم انخرطوا في الفكرة فيما بعد، وبدأوا برمي العارضات والعارضين بالقمامة وقشور الموز وأكواب القهوة.