بالفيديو.. ليلة تاريخية لنجم مانشستر سيتي هالاند

سجل النجم إرلينغ هالاند خمسة أهداف كاملة ليقود ناديه مانشستر سيتي للفوز على لوتون تاون بنتيجة 6-2، والتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وصنع كيفن دي بروين جميع الأهداف الأربعة الأولى التي سجلها هالاند، ليساهم بذلك بـ11 هدفا في 10 مباريات منذ عودته من الإصابة.

هدف مانشستر سيتي الرابع في مرمى لوتون تاون تمريرة والكر ومن ثم اسيست دي بروين وإنهاء هالاند👏🔝 pic.twitter.com/5gsK3fRYKO — EPL World (@EPLworld) February 27, 2024

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل خمسة أهداف خلال مبارتين مختلفتين، بعدما سجل خماسية في شباك لايبزيغ الألماني العام الماضي في إياب الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان نادي لوتون تاون هو الفريق الوحيد من الدوري الانجليزي الذي لم يسجل عليه ايرلينغ هالاند حيث أنه لم يلعب أمامهم قبل مباراة الثلاثاء، وخلال 58 دقيقة أصبح لوتون تاون أكثر فريق سجل هالاند في شباكهم بالتساوي مع مانشستر يونايتد وفولهام بـ5 أهداف لكل فريق.

هدف هالاند الخامس في مرمى لوتون تاون هدف الميغا هاتريك😰 pic.twitter.com/ztIXLUhkVn — EPL World (@EPLworld) February 27, 2024

وأشارت شبكة “أوبتا” للإحصائيات إلى وصول هالاند لهدفه رقم 79 بقميص المان سيتي في كافة البطولات.