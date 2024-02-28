-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. ليلة تاريخية لنجم مانشستر سيتي هالاند

عمر سلامي
  • 1214
  • 0
بالفيديو.. ليلة تاريخية لنجم مانشستر سيتي هالاند
ح.م
هالاند

سجل النجم إرلينغ هالاند خمسة أهداف كاملة ليقود ناديه مانشستر سيتي للفوز على لوتون تاون بنتيجة 6-2، والتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وصنع كيفن دي بروين جميع الأهداف الأربعة الأولى التي سجلها هالاند، ليساهم بذلك بـ11 هدفا في 10 مباريات منذ عودته من الإصابة.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل خمسة أهداف خلال مبارتين مختلفتين، بعدما سجل خماسية في شباك لايبزيغ الألماني العام الماضي في إياب الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان نادي لوتون تاون هو الفريق الوحيد من الدوري الانجليزي الذي لم يسجل عليه ايرلينغ هالاند حيث أنه لم يلعب أمامهم قبل مباراة الثلاثاء، وخلال 58 دقيقة أصبح لوتون تاون أكثر فريق سجل هالاند في شباكهم بالتساوي مع مانشستر يونايتد وفولهام بـ5 أهداف لكل فريق.

وأشارت شبكة “أوبتا” للإحصائيات إلى وصول هالاند لهدفه رقم 79 بقميص المان سيتي في كافة البطولات.

مقالات ذات صلة
هل هي الهزائم الأربع أم الفيسبوك يا سوسطارة؟

هل هي الهزائم الأربع أم الفيسبوك يا سوسطارة؟

بِالفيديو: غويري يهزّ شباك “البي آس جي” بِهدف استعراضيّ

بِالفيديو: غويري يهزّ شباك “البي آس جي” بِهدف استعراضيّ

توغاي يحقق رقما مميزا مع الترجي في دوري أبطال إفريقيا

توغاي يحقق رقما مميزا مع الترجي في دوري أبطال إفريقيا

نحو إبعاد عدلان قديورة من شباب بلوزداد

نحو إبعاد عدلان قديورة من شباب بلوزداد

كأس الجزائر.. استعمال تقنية “الفار” بداية من الدور ربع النهائي

كأس الجزائر.. استعمال تقنية “الفار” بداية من الدور ربع النهائي

بلماضي مطلوب للتدريب

بلماضي مطلوب للتدريب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد